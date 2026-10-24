Dronlar Omskdakı "Ozon" logistika mərkəzinə hücum edib
Region
- 24 oktyabr, 2026
- 20:25
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Omskda logistika mərkəzi pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) zərbəsinə məruz qalıb.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru Vitali Xotsenko "Maks" messencerində bildirib.
Onun sözlərinə görə, personal operativ şəkildə təxliyə edilib.
Bunun fonunda "Ozon" marketpleysi xəsarət alanların olmadığını, lakin obyektdə yanğın başladığını açıqlayıb. Zərbənin endirildiyi yerdə fövqəladə xidmətlər işləyir.
Şirkətdən əlavə ediblər ki, satıcıların tədarüklərini bu mərkəzə müvəqqəti olaraq qəbul edilmir, artıq orada yerləşdirilənlər isə vitrindən çıxarılıb. Hazırda "Ozon" zədələnmiş kompleksdən logistika marşrutlarını başqa istiqamətə yönləndirir.
Son xəbərlər
21:45
Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi finala yüksələn güləşçilərimizə uğurlar arzulayıbFərdi
21:21
Famil Xəlilov: "Prezidentin komandanı təbrik etməsi futbolçulara əlavə motivasiya verəcək"Futbol
21:12
CNN: ABŞ Yaxın Şərqdən diplomat və onların ailələrini təxliyə edirDigər ölkələr
21:06
Foto
Bakıda Zeytun Festivalının rəsmi açılışı olubDaxili siyasət
20:56
"Neftçi" ev oyunuda "Turan Tovuz"a qalib gələ bilməyibFutbol
20:55
Xamenei idarəetmədə müasir texnologiyalardan istifadəni tapşırıbRegion
20:49
Foto
Azərbaycan komandası FIFA U-15 dünya çempionatına böyükhesablı qələbə ilə başlayıbFutbol
20:45
Foto
Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
20:27
Türkiyədə narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlarda 17 nəfər həbs edilibRegion