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    Dronlar Omskdakı "Ozon" logistika mərkəzinə hücum edib

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 20:25
    Dronlar Omskdakı Ozon logistika mərkəzinə hücum edib

    Omskda logistika mərkəzi pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) zərbəsinə məruz qalıb.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru Vitali Xotsenko "Maks" messencerində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, personal operativ şəkildə təxliyə edilib.

    Bunun fonunda "Ozon" marketpleysi xəsarət alanların olmadığını, lakin obyektdə yanğın başladığını açıqlayıb. Zərbənin endirildiyi yerdə fövqəladə xidmətlər işləyir.

    Şirkətdən əlavə ediblər ki, satıcıların tədarüklərini bu mərkəzə müvəqqəti olaraq qəbul edilmir, artıq orada yerləşdirilənlər isə vitrindən çıxarılıb. Hazırda "Ozon" zədələnmiş kompleksdən logistika marşrutlarını başqa istiqamətə yönləndirir.

    Dron hücumu Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Omsk vilayəti
    Дроны атаковали логистический центр Ozon в Омске
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