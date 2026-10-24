Президент Ильхам Алиев наблюдает за церемонией открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

В Baku Crystal Hall 24 октября проходит церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как сообщает Report, за церемонией наблюдают президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино.