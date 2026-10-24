Президент Ильхам Алиев наблюдает за церемонией открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
Футбол
- 24 октября, 2026
- 19:31
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В Baku Crystal Hall 24 октября проходит церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).
Как сообщает Report, за церемонией наблюдают президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино.
Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyir
President Ilham Aliyev watching opening ceremony of FIFA U-15 World Cup and Festival
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