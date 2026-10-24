İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İlham Əliyev Azərbaycan-Timor-Leste yığmalarının oyununu izləyir - Yenilənib

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2026
    • 20:09
    İlham Əliyev Azərbaycan-Timor-Leste yığmalarının oyununu izləyir - Yenilənib

    Bakı Kristal Zalında 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) rəsmi açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Canni İnfantino tədbirdə iştirak ediblər.

    Hazırda isə dövlət başçısı, birinci xanım, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Azərbaycan-Timor-Leste yığmalarının oyununu izləyirlər.

    Bakı Kristal Zalında 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) rəsmi açılış mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Canni İnfantino mərasimi izləyirlər.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Canni İnfantino FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    Президент Ильхам Алиев наблюдает за церемонией открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    President Ilham Aliyev watching opening ceremony of FIFA U-15 World Cup and Festival
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