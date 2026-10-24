Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 19:27
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

    В Баку началась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

    Как сообщает Report, мероприятие проходит в Baku Crystal Hall.

    В стартовавшем сегодня турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

    Чемпионат мира U-15, который завершится 30 октября, будет проходить в Говсанском спортивном комплексе. Матч открытия и финал состоятся в Baku Crystal Hall. Сборная Азербайджана в первой встрече чемпионата сегодня в 19:30 встретится со сборной Тимора-Лешти.

    25 октября в 12:45 команда Азербайджана сыграет с Андоррой, в 19:30 - со сборной Австралии. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского спорткомплекса. Спустя день, 26 октября, сборная в 11:30 встретится с командой Израиля, а в 18:15 - со сборной Гаити.

    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    Фото
    FIFA U-15 World Cup and Festival 2026 kicks off in Baku
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:54
    Фото
    Инфантино: Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 в Баку объединяет страны со всех уголков мира
    Футбол
    19:48
    Фото
    Самир Шарифов: Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Футбол
    19:36
    На западе Ирана двух человек задержали по подозрению в шпионаже
    В регионе
    19:31
    Президент Ильхам Алиев наблюдает за церемонией открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    Футбол
    19:27
    Фото
    В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15
    Футбол
    19:23
    Число жертв теракта в церкви в Иордании возросло до девяти - Обновлено
    Другие страны
    19:09
    Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink в Украине
    Другие страны
    18:56
    В Турции шесть человек погибли в ДТП
    В регионе
    18:44
    Фото
    Fars: На нефтяном супертанкере в Ормузском проливе произошел взрыв
    В регионе
    Лента новостей