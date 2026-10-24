İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2026
    • 19:48
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib

    Bakıda təşkil olunan FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Bakı Kristal Zalında baş tutub.

    İlk olaraq Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

    Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Şərifov və FIFA prezidenti Canni İnfantino U-15 dünya çempionatının önəmindən bəhs ediblər. Rəsmi şəxslərin çıxışından sonra açılış mərasiminin bədii proqramı baş tutub. Son olaraq FIFA-nın və iştirakçı ölkələrin bayraqları meydana gətirilib.

    Bu gün start götürən turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Açılış və final görüşləri Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək. Azərbaycan millisi bu gün Bakı Kristal Zalında Timor-Leste yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası oktyabrın 25-də saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq. Seçmə kollektiv oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada qarşılaşacaq.

    Bakıda təşkil olunan FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Bakı Kristal Zalında keçirilir.

    Bu gün start götürən turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Açılış və final görüşləri Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək. Azərbaycan komandası bu gün saat 19:30-da Bakı Kristal Zalında Timor-Leste yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası oktyabrın 25-də saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq. Milli komanda oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.

    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Açılış mərasimi Canni İnfantino Samir Şərifov
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    В Баку состоялось открытие чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
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    MiniBoss
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