Инфантино: Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 в Баку объединяет страны со всех уголков мира

Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 в Баку объединяет страны со всех уголков мира.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия турнира заявил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Он подчеркнул, что сегодня футбол принадлежит каждому.

"Для нас важно дать шанс каждому талантливому игроку. Чемпионат мира и фестиваль U-15 действительно объединяет мир", - подчеркнул он.

Напомним, что в турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

Чемпионат мира U-15, который завершится 30 октября, пройдет в Говсанском спортивном комплексе. Церемонии открытия и финал состоятся в Baku Crystal Hall.