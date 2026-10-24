İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İnfantino: Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı dünyanı birləşdirir

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2026
    • 19:34
    İnfantino: Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı dünyanı birləşdirir

    Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı dünyanı birləşdirir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə FIFA prezidenti Canni İnfantino deyib.

    Ali futbol qurumunun rəhbəri yarışın açılış mərasimində fikirlərini bölüşüb:

    "Futbol hər kəsə məxsusdur. Bizim üçün hər bir istedadlı oyunçuya şans vermək lazımdır. U-15 dünya çempionatı və festivalı həqiqətən dünyanı birləşdirir".

    Xatırladaq ki, turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Açılış və final görüşləri Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    Canni İnfantino FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    Foto
    Инфантино: Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 в Баку объединяет страны со всех уголков мира
    44 filmi
    44 filmi

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