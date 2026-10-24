İnfantino: Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı dünyanı birləşdirir
Futbol
- 24 oktyabr, 2026
- 19:34
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Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı dünyanı birləşdirir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə FIFA prezidenti Canni İnfantino deyib.
Ali futbol qurumunun rəhbəri yarışın açılış mərasimində fikirlərini bölüşüb:
"Futbol hər kəsə məxsusdur. Bizim üçün hər bir istedadlı oyunçuya şans vermək lazımdır. U-15 dünya çempionatı və festivalı həqiqətən dünyanı birləşdirir".
Xatırladaq ki, turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.
Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Açılış və final görüşləri Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.
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