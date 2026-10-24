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    На западе Ирана двух человек задержали по подозрению в шпионаже

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 19:36
    На западе Ирана двух человек задержали по подозрению в шпионаже

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана арестовали двух человек по подозрению в шпионаже.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Press TV.

    Согласно информации, сотрудники контрразведки КСИР задержали в провинции Керманшах на западе Ирана двух человек.

    Их подозревают в шпионаже на иностранную разведку.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    İranda casusluq ittihamı ilə iki nəfər həbs olunub
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