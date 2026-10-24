На западе Ирана двух человек задержали по подозрению в шпионаже

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана арестовали двух человек по подозрению в шпионаже.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Press TV.

Согласно информации, сотрудники контрразведки КСИР задержали в провинции Керманшах на западе Ирана двух человек.

Их подозревают в шпионаже на иностранную разведку.