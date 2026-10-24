İranda casusluq ittihamı ilə iki nəfər həbs olunub
Region
- 24 oktyabr, 2026
- 19:04
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İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) kəşfiyyatçıları xarici qüvvələrə casusluq edən iki nəfəri həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Press TV" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İran kəşfiyyat qüvvələri və SEPAH Quru Qoşunlarının hərbçiləri Kirmanşah vilayətində xarici casusluq agentlikləri ilə əməkdaşlıq etdiklərinə görə iki şəxsi həbs ediblər.
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İranda casusluq ittihamı ilə iki nəfər həbs olunubRegion