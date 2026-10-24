İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İranda casusluq ittihamı ilə iki nəfər həbs olunub

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 19:04
    İranda casusluq ittihamı ilə iki nəfər həbs olunub

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) kəşfiyyatçıları xarici qüvvələrə casusluq edən iki nəfəri həbs edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Press TV" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İran kəşfiyyat qüvvələri və SEPAH Quru Qoşunlarının hərbçiləri Kirmanşah vilayətində xarici casusluq agentlikləri ilə əməkdaşlıq etdiklərinə görə iki şəxsi həbs ediblər.

    Casus şəbəkəsi İranda həbs edilənlər
    На западе Ирана двух человек задержали по подозрению в шпионаже
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:14
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki güləşçisi finala vəsiqə qazanıb
    Fərdi
    20:09
    İlham Əliyev Azərbaycan-Timor-Leste yığmalarının oyununu izləyir - Yenilənib
    Futbol
    19:48
    Foto
    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    Futbol
    19:40
    İordaniyada kilsədə törədilən terror aktı qurbanlarının sayı artıb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    19:34
    Foto
    İnfantino: Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı dünyanı birləşdirir
    Futbol
    19:31
    Zelenski Ukraynada "Starlink"in işinin bərpa olunduğunu bildirib
    Digər ölkələr
    19:29
    Foto
    Samir Şərifov: Azərbaycan FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına ev sahibliyi etməkdən qürur duyur
    Futbol
    19:22
    Foto
    Ceyhun Cəlilov Ordubadda vətəndaş qəbulu keçirib
    Daxili siyasət
    19:04
    İranda casusluq ittihamı ilə iki nəfər həbs olunub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti