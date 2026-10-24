Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в финал
Индивидуальные
- 24 октября, 2026
- 20:24
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Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира в столице Казахстана Астане.
Как сообщает Report, в первый день соревнований Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) гарантировали себе серебряные медали.
Мурад Мамедов (60 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) проиграли в 1/4 финала.
Турнир завершится 1 ноября.
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