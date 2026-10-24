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    Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в финал

    Индивидуальные
    • 24 октября, 2026
    • 20:24
    Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в финал

    Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира в столице Казахстана Астане.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) гарантировали себе серебряные медали.

    Мурад Мамедов (60 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) проиграли в 1/4 финала.

    Турнир завершится 1 ноября.

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