Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в финал

Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report, в первый день соревнований Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) гарантировали себе серебряные медали.

Мурад Мамедов (60 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) проиграли в 1/4 финала.

Турнир завершится 1 ноября.