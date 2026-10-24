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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 24 oktyabr, 2026
    • 20:14
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın iki yunan-Roma güləşçisi Qazaxıstanın paytaxtı Astana keçirilən dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yarışın ilk günündə mübarizəyə qoşulan idmançılardan Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) buna nail olublar.

    Murad Məmmədov (60 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq) 1/4 finalda uduzublar.

    Xatırladaq ki, turnir noyabrın 1-də başa çatacaq.

    Murad Məmmədov Qurban Qurbanov Güləş üzrə dünya çempionatı Güləş üzrə Azərbaycan millisi
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