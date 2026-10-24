Самир Шарифов: Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15.

Как передает Report, об этом на церемонии открытия заявил председатель Организационного комитета турнира Самир Шарифов.

Он поприветствовал участников мероприятия и пожелал командам успехов.

"От имени Организационного комитета приветствую всех вас в этот исторический момент, на первом в истории чемпионате мира U-15. Добро пожаловать в Баку, в Азербайджан.

Азербайджан гордится тем, что принимает это грандиозное мероприятие, в котором принимают участие национальные сборные 189 стран. Юные футболисты практически со всего мира удостоились высокой чести представлять свои страны на чемпионате мира", - заявил С. Шарифов.

Отметим, что чемпионат мира U-15, который завершится 30 октября, будет проходить в Говсанском спортивном комплексе. Матч открытия и финал состоятся в Baku Crystal Hall. Сборная Азербайджана в первой встрече чемпионата сегодня в 19:30 встретится со сборной Тимора-Лешти.

25 октября в 12:45 команда Азербайджана сыграет с Андоррой, в 19:30 - со сборной Австралии. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского спорткомплекса. Спустя день, 26 октября, сборная в 11:30 встретится с командой Израиля, а в 18:15 - со сборной Гаити.