Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Самир Шарифов: Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 19:48
    Самир Шарифов: Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15.

    Как передает Report, об этом на церемонии открытия заявил председатель Организационного комитета турнира Самир Шарифов.

    Он поприветствовал участников мероприятия и пожелал командам успехов.

    "От имени Организационного комитета приветствую всех вас в этот исторический момент, на первом в истории чемпионате мира U-15. Добро пожаловать в Баку, в Азербайджан.

    Азербайджан гордится тем, что принимает это грандиозное мероприятие, в котором принимают участие национальные сборные 189 стран. Юные футболисты практически со всего мира удостоились высокой чести представлять свои страны на чемпионате мира", - заявил С. Шарифов.

    Отметим, что чемпионат мира U-15, который завершится 30 октября, будет проходить в Говсанском спортивном комплексе. Матч открытия и финал состоятся в Baku Crystal Hall. Сборная Азербайджана в первой встрече чемпионата сегодня в 19:30 встретится со сборной Тимора-Лешти.

    25 октября в 12:45 команда Азербайджана сыграет с Андоррой, в 19:30 - со сборной Австралии. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского спорткомплекса. Спустя день, 26 октября, сборная в 11:30 встретится с командой Израиля, а в 18:15 - со сборной Гаити.

    Самир Шарифов: Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Самир Шарифов: Азербайджан гордится, что принимает чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Самир Шарифов Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
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    Samir Şərifov: Azərbaycan FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına ev sahibliyi etməkdən qürur duyur
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