Samir Şərifov: Azərbaycan FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına ev sahibliyi etməkdən qürur duyur
- 24 oktyabr, 2026
- 19:29
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Azərbaycan FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına ev sahibliyi etməkdən qürur duyur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Şərifov deyib.
O, tədbir iştirakçılarını salamlayıb və komandalara uğurlar arzulayıb:
"Təşkilat Komitəsi adından hamınızı bu tarixi anda, ilk dəfə keçirilən U-15 dünya çempionatında salamlayıram. Bakıya, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Azərbaycan 189 ölkənin milli komandasını bir araya gətirən bu möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi etməkdən qürur duyur. Dünyanın demək olar ki, hər yerindən gələn yeniyetmə futbolçular dünya çempionatı səhnəsində öz ölkələrini təmsil etmək kimi ali şərəfə nail olublar".
Xatırladaq ki, oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Açılış və final görüşləri Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək. Azərbaycan komandası bu gün saat 19:30-da Bakı Kristal Zalında Timor-Leste yığması ilə üz-üzə gələcək.
Azərbaycan komandası oktyabrın 25-də saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq. Milli komanda oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.