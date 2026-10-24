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    CNN: США в срочном порядке эвакуируют дипломатов и их семьи с Ближнего Востока

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 20:39
    CNN: США в срочном порядке эвакуируют дипломатов и их семьи с Ближнего Востока

    Соединенные Штаты в срочном порядке организуют выезд части сотрудников своих дипломатических представительств и членов их семей из стран Ближнего Востока на фоне угрозы дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.

    По данным телеканала, в служебной записке от 23 октября, адресованной госсекретарю США Марко Рубио, говорится, что американская разведка зафиксировала значительное усиление Ирана.

    Согласно записке, подготовка предполагаемых нападений Тегерана "достигла продвинутых стадий как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах".

    При этом, отмечает CNN, сотрудники дипломатической службы жалуются на хаотичную организацию эвакуации и недостаточную финансовую поддержку. Многие из них лишь недавно вернулись на свои посты после вынужденного отъезда во время войны с Ираном и теперь вновь вынуждены искать жилье и школы для детей.

    Эвакуация дипломатов Эскалация на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки (США)
    CNN: ABŞ Yaxın Şərqdən diplomat və onların ailələrini təxliyə edir
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