Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 04:19
Администрация США решила временно приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.
По его словам, решение принято до получения более ясных сигналов о возможности успешного завершения переговоров по сделке с Ираном и подписания соглашения.
Трамп отметил, что соответствующий запрос поступил со стороны "Пакистана и других стран".
"Мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя полная блокада останется, Project Freedom будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли завершить переговоры и подписать соглашение", - говорится в публикации.
