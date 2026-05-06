Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров

Администрация США решила временно приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, решение принято до получения более ясных сигналов о возможности успешного завершения переговоров по сделке с Ираном и подписания соглашения.

Трамп отметил, что соответствующий запрос поступил со стороны "Пакистана и других стран".

"Мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя полная блокада останется, Project Freedom будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли завершить переговоры и подписать соглашение", - говорится в публикации.