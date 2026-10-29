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    Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 10:01
    Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

    Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,5%, оставив без изменений параметры процентного коридора.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, нижняя граница процентного коридора сохранена на уровне 5%, верхняя - 7,5%.

    При принятии решения учитывались динамика общей и базовой инфляции, инфляционные ожидания и баланс рисков. Были также проанализированы ситуация на валютном рынке, изменение позиции банковского сектора по ликвидности и последние тенденции в глобальной денежно-кредитной политике.

    "Годовая инфляция находится в пределах целевого диапазона – 4 ± 2% – и соответствует прогнозной траектории базового сценария", - говорится в сообщении.

    В сентябре 2026 года годовая инфляция составила 5,5%, что на 0,2 процентного пункта ниже августовского показателя. Цены на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия выросли в годовом выражении на 6,9%, платные услуги - на 5,1%, непродовольственные товары - на 3,6%. Годовая базовая инфляция составила 4,9%.

    За истекший период 2026 года предложение на валютном рынке значительно превышало спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах. За девять месяцев объем наличной иностранной валюты, купленной обменными пунктами у клиентов, на $759 млн превысил объем ее продажи.

    Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 23 декабря 2026 года.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Учетная ставка
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb
    Azerbaijan's Central Bank keeps refinancing rate unchanged
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