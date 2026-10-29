İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 6,5 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 5 %, yuxarı həddi isə 7,5 % səviyyəsində saxlanılıb.

    "Qərar qəbul olunarkən ümumi və baza inflyasiya göstəricilərinin, inflyasiya gözləntilərinin və risklər balansının dinamikası nəzərə alınıb. Eyni zamanda valyuta bazarında gedən proseslər, bank sektorunun likvidlik mövqeyinin dəyişimi, eləcə də qlobal monetar şəraitdə müşahidə olunan son meyillər qiymətləndirilib.

    Cari ilin qalan dövründə də faiz dəhlizinə dair qərarlar inflyasiya proqnozu, əsas makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası, valyuta bazarında gedən proseslər nəzərə alınmaqla qəbul ediləcəkdir. Qlobal mühitdəki qeyri-müəyyənliklər və onların daxili iqtisadiyyata ötürülmə intensivliyi diqqətə alınaraq bundan sonra da makroiqtisadi göstəricilər üzrə proqnozlar bir neçə ssenaridə nəzərdən keçiriləcək", - deyə AMB bəyan edib.

    Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat dekabrın 23-də ictimaiyyətə açıqlanacaq.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Uçot dərəcəsi
    Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,5%
    Azerbaijan's Central Bank keeps refinancing rate unchanged
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:05
    Ermənistan parlamentində deputatlar arasında dava düşüb
    Region
    10:57
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıb
    İKT
    10:52
    Masallıda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, bir nəfər ölüb
    Hadisə
    10:50
    Henri Oh: "Azərbaycan PATA-ya müraciət etməklə düzgün seçim edib"
    Turizm
    10:50
    Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edib
    Biznes
    10:42
    Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcək
    Biznes
    10:38
    Rusiya Federal Antiinhisar Xidməti ikinci antikartel qanun layihələri zərfi hazırlayır
    Biznes
    10:36
    Foto
    Azərbaycan Turizm Bürosu ilə PATA arasında sənəd imzalanıb
    Turizm
    10:36
    "Araz-Naxçıvan"ın futzalçısı Fərid Ələkbərov: "Təcrübəsizlik üstünlüyü qorumağa imkan vermədi"
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti