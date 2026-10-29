В Кыргызстане модернизируют систему мониторинга цен на товары

Кыргызстан ведет активную работу по цифровизации системы антимонопольного регулирования.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Беназир Нурланова на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

По ее словам, в частности проводится модернизация автоматизированной информационной системы мониторинга цен.

"Обновление информационной системы направлено на существенное совершенствование аналитических возможностей ведомства и повышение эффективности обработки ценовой информации", - подчеркнула замминистра.

Б.Нурланова отметила, что внедряемый комплекс позволяет в оперативном режиме отслеживать розничные цены на социально значимые товары во всех регионах республики, анализировать их динамику и своевременно реагировать на изменения конъюнктуры товарных рынков.