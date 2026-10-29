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    В Кыргызстане модернизируют систему мониторинга цен на товары

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 10:01
    В Кыргызстане модернизируют систему мониторинга цен на товары

    Кыргызстан ведет активную работу по цифровизации системы антимонопольного регулирования.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Беназир Нурланова на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    По ее словам, в частности проводится модернизация автоматизированной информационной системы мониторинга цен.

    "Обновление информационной системы направлено на существенное совершенствование аналитических возможностей ведомства и повышение эффективности обработки ценовой информации", - подчеркнула замминистра.

    Б.Нурланова отметила, что внедряемый комплекс позволяет в оперативном режиме отслеживать розничные цены на социально значимые товары во всех регионах республики, анализировать их динамику и своевременно реагировать на изменения конъюнктуры товарных рынков.

    Антимонопольные органы Кыргызстан Содружество независимых государств (СНГ) Ценовая политика
    Qırğızıstanda malların qiymətlərinin monitorinqi sistemi modernləşdirilir
    Kyrgyzstan to modernize retail price monitoring system
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