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    Qırğızıstanda malların qiymətlərinin monitorinqi sistemi modernləşdirilir

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:10
    Qırğızıstanda malların qiymətlərinin monitorinqi sistemi modernləşdirilir

    Qırğızıstan antiinhisar tənzimlənməsi sisteminin rəqəmsallaşdırılması üzrə fəal işlər aparır.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın iqtisadiyyat və kommersiya nazirinin müavini Benazir Nurlanova MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, xüsusən də qiymətlərin monitorinqi üzrə avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin modernləşdirilməsi aparılır: "İnformasiya sisteminin yenilənməsi qurumun analitik imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilməsinə və qiymət məlumatlarının işlənməsinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlib".

    B.Nurlanova qeyd edib ki, tətbiq edilən tədbirlər respublikanın bütün regionlarında sosial əhəmiyyətli malların pərakəndə qiymətlərini operativ rejimdə izləməyə, onların dinamikasını təhlil etməyə və əmtəə bazarlarının konyunkturasındakı dəyişikliklərə vaxtında reaksiya verməyə imkan verir.

    Benazir Nurlanova Qırğız Respublikası Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Xankəndi
    В Кыргызстане модернизируют систему мониторинга цен на товары
    Kyrgyzstan to modernize retail price monitoring system
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