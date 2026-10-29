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    Эльнур Багиров подчеркнул важность сотрудничества стран СНГ в борьбе с трансграничными рисками

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 09:38
    Эльнур Багиров подчеркнул важность сотрудничества стран СНГ в борьбе с трансграничными рисками

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана предлагает странам СНГ в рамках профильного Межгосударственного совета сосредоточиться на совершенствовании анализа цифровых рынков и регулировании естественных монополий.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил председатель Госагентства Эльнур Багиров на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    "На следующем этапе сотрудничества в рамках Совета предлагается сосредоточиться на вопросах, имеющих практическое значение для наших стран: совершенствовании методов анализа цифровых рынков, обмене опытом регулирования инфраструктур и социально значимых рынков, включая деятельность субъектов естественных монополий, а также на вопросах цифровизации отдельных секторов", - заявил Багиров.

    Глава ведомства подчеркнул необходимость взаимодействия в сфере противодействия трансграничным рискам.

    "Не менее важен обмен информацией о трансграничных рисках для конкуренции в пределах межгосударственных и национальных полномочий. Наша цель - вырабатывать подходы, которые учитывают особенности рынков каждой страны и приносят практический результат", - отметил он.

    По мнению Багирова, для эффективного решения поставленных задач Совету необходимо более системно задействовать существующие экспертно-аналитические ресурсы.

    "Для работы по этим направлениям Совету следует более системно использовать исследования штаба, отраслевую экспертизу региональных организаций и опыт применения законодательства антимонопольными органами государств-участников. Это позволит опираться на конкретные рыночные ситуации при выработке рекомендаций, укреплять профессиональные возможности наших ведомств и своевременно реагировать на новые вызовы", - добавил глава Госагентства.

    Эльнур Багиров Содружество независимых государств (СНГ) Ханкенди
    Agentlik sədri: "Transsərhəd risklərlə mübarizədə MDB ölkələrinin əməkdaşlığı vacibdir"
    Elnur Baghirov highlights importance of CIS cooperation in addressing cross-border risks
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