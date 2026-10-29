Эльнур Багиров подчеркнул важность сотрудничества стран СНГ в борьбе с трансграничными рисками

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана предлагает странам СНГ в рамках профильного Межгосударственного совета сосредоточиться на совершенствовании анализа цифровых рынков и регулировании естественных монополий.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил председатель Госагентства Эльнур Багиров на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

"На следующем этапе сотрудничества в рамках Совета предлагается сосредоточиться на вопросах, имеющих практическое значение для наших стран: совершенствовании методов анализа цифровых рынков, обмене опытом регулирования инфраструктур и социально значимых рынков, включая деятельность субъектов естественных монополий, а также на вопросах цифровизации отдельных секторов", - заявил Багиров.

Глава ведомства подчеркнул необходимость взаимодействия в сфере противодействия трансграничным рискам.

"Не менее важен обмен информацией о трансграничных рисках для конкуренции в пределах межгосударственных и национальных полномочий. Наша цель - вырабатывать подходы, которые учитывают особенности рынков каждой страны и приносят практический результат", - отметил он.

По мнению Багирова, для эффективного решения поставленных задач Совету необходимо более системно задействовать существующие экспертно-аналитические ресурсы.

"Для работы по этим направлениям Совету следует более системно использовать исследования штаба, отраслевую экспертизу региональных организаций и опыт применения законодательства антимонопольными органами государств-участников. Это позволит опираться на конкретные рыночные ситуации при выработке рекомендаций, укреплять профессиональные возможности наших ведомств и своевременно реагировать на новые вызовы", - добавил глава Госагентства.