ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажу на $759 млн с начала 2026г
Финансы
- 29 октября, 2026
- 10:12
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В январе-сентябре 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты в Азербайджане на $759 млн превысил объем ее продажи.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, превышение предложения над спросом наблюдалось как в наличном, так и в безналичном сегментах валютного рынка.
Уровень долларизации вкладов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев снизился на 3,3 процентного пункта и в сентябре 2026 года составил 25,7%.
В условиях резкого сокращения спроса и увеличения предложения на валютном рынке ЦБА осуществлял покупку иностранной валюты. За девять месяцев валютные резервы Центробанка выросли на 33,4% - до $15,4 млрд.
AMB: 9 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 759 milyon dollar üstələyib
CBA: Cash FX purchases in Azerbaijan exceed sales by $759M
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