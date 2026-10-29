ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажу на $759 млн с начала 2026г

В январе-сентябре 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты в Азербайджане на $759 млн превысил объем ее продажи.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, превышение предложения над спросом наблюдалось как в наличном, так и в безналичном сегментах валютного рынка.

Уровень долларизации вкладов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев снизился на 3,3 процентного пункта и в сентябре 2026 года составил 25,7%.

В условиях резкого сокращения спроса и увеличения предложения на валютном рынке ЦБА осуществлял покупку иностранной валюты. За девять месяцев валютные резервы Центробанка выросли на 33,4% - до $15,4 млрд.