Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажу на $759 млн с начала 2026г

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 10:12
    ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажу на $759 млн с начала 2026г

    В январе-сентябре 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты в Азербайджане на $759 млн превысил объем ее продажи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, превышение предложения над спросом наблюдалось как в наличном, так и в безналичном сегментах валютного рынка.

    Уровень долларизации вкладов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев снизился на 3,3 процентного пункта и в сентябре 2026 года составил 25,7%.

    В условиях резкого сокращения спроса и увеличения предложения на валютном рынке ЦБА осуществлял покупку иностранной валюты. За девять месяцев валютные резервы Центробанка выросли на 33,4% - до $15,4 млрд.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: 9 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 759 milyon dollar üstələyib
    CBA: Cash FX purchases in Azerbaijan exceed sales by $759M
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    11:07
    Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли более чем на 48%
    ИКТ
    11:03
    В парламенте Армении произошла драка между депутатами
    В регионе
    11:00
    UKMTO: В Ормузском проливе загорелось судно
    Другие страны
    11:00
    Фуад Нагиев: Азиатско-Тихоокеанский регион динамично развивается в сфере туризма
    Туризм
    10:55
    Фото
    Бюро по туризму Азербайджана и PATA договорились о сотрудничестве
    Туризм
    10:53
    Более 600 центров по модели ASAN xidmət функционируют в мире
    Внешняя политика
    10:53
    Южная Корея рассматривает варианты размещения сил в Ормузском проливе
    Другие страны
    10:52
    Азербайджан расширяет туристические связи со странами Азии
    Туризм
    10:50
    "ASAN xidmət" и ООН соберут около 200 гостей из более чем 70 стран на саммите в Баку
    Внешняя политика
    Лента новостей