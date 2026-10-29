AMB: 9 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 759 milyon dollar üstələyib
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 10:02
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nağd xarici valyutanın alışı satışını 759 milyon ABŞ dolları üstələyib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, həm nağd, həm də qeyri-nağd seqmentlərdə özünü göstərib.
Rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin dollarlaşma səviyyəsi son 12 ayda 3,3 faiz bəndi azalaraq 2026-cı ilin sentyabrında 25,7 %-ə düşüb.
Valyuta bazarında tələbin kəskin azaldığı, təklifin isə artdığı şəraitdə AMB valyuta alışları həyata keçirib. 9 ayda qurumun valyuta ehtiyatları 33,4 % artaraq 15,4 milyard ABŞ dollarına yüksəlib.
ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажу на $759 млн с начала 2026г
CBA: Cash FX purchases in Azerbaijan exceed sales by $759M
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