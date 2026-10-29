İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    AMB: 9 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 759 milyon dollar üstələyib

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:02
    AMB: 9 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 759 milyon dollar üstələyib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nağd xarici valyutanın alışı satışını 759 milyon ABŞ dolları üstələyib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, həm nağd, həm də qeyri-nağd seqmentlərdə özünü göstərib.

    Rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin dollarlaşma səviyyəsi son 12 ayda 3,3 faiz bəndi azalaraq 2026-cı ilin sentyabrında 25,7 %-ə düşüb.

    Valyuta bazarında tələbin kəskin azaldığı, təklifin isə artdığı şəraitdə AMB valyuta alışları həyata keçirib. 9 ayda qurumun valyuta ehtiyatları 33,4 % artaraq 15,4 milyard ABŞ dollarına yüksəlib.

    Fiziki şəxslər Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажу на $759 млн с начала 2026г
    CBA: Cash FX purchases in Azerbaijan exceed sales by $759M
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:05
    Ermənistan parlamentində deputatlar arasında dava düşüb
    Region
    10:57
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıb
    İKT
    10:52
    Masallıda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, bir nəfər ölüb
    Hadisə
    10:50
    Henri Oh: "Azərbaycan PATA-ya müraciət etməklə düzgün seçim edib"
    Turizm
    10:50
    Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edib
    Biznes
    10:42
    Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcək
    Biznes
    10:38
    Rusiya Federal Antiinhisar Xidməti ikinci antikartel qanun layihələri zərfi hazırlayır
    Biznes
    10:36
    Foto
    Azərbaycan Turizm Bürosu ilə PATA arasında sənəd imzalanıb
    Turizm
    10:36
    "Araz-Naxçıvan"ın futzalçısı Fərid Ələkbərov: "Təcrübəsizlik üstünlüyü qorumağa imkan vermədi"
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti