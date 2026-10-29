В Казахстане ужесточат антимонопольный контроль

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана сформировало пакет законодательных поправок, предусматривающий переход к более жесткому применению антимонопольного законодательства и внедрение рекомендаций ОЭСР.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов заявил на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

По словам замглавы ведомства, пакет поправок, охватывающий 23 рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предусматривает ряд кардинальных изменений в работе антимонопольного органа.

"Во-первых, планируется переход к жесткому правоприменению с увеличением сроков расследований с трех до девяти месяцев (с возможностью пролонгации еще на три месяца). Это необходимо для формирования глубокой доказательной базы и проведения качественного эконометрического анализа.

Во-вторых, вводится механизм оборотных штрафов. Действующие фиксированные штрафы признаны неэффективными, в связи с чем подготовлены поправки об установлении штрафных санкций в размере 0,5% от годового дохода правонарушителя", - заявил Самбетов.

В-третьих, трансформируется программа освобождения от ответственности. Новые нормы гарантируют полный иммунитет первому участнику картельного сговора, который добровольно заявит о нарушении и признает факт его совершения.

"В-четвертых, проводится оптимизация института уведомлений: сокращается перечень нарушений, подпадающих под действие "мягкого права", а срок повторности правонарушений увеличивается с одного года до двух лет. Кроме того, долгосрочная стратегия ведомства включает шестой антимонопольный пакет, важной составляющей которого станет проработка вопросов регулирования и определения доминирующего положения цифровых платформ и крупных торговых сетей", - добавил замглавы.