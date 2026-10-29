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    В Казахстане ужесточат антимонопольный контроль

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 09:59
    В Казахстане ужесточат антимонопольный контроль

    Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана сформировало пакет законодательных поправок, предусматривающий переход к более жесткому применению антимонопольного законодательства и внедрение рекомендаций ОЭСР.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов заявил на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    По словам замглавы ведомства, пакет поправок, охватывающий 23 рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предусматривает ряд кардинальных изменений в работе антимонопольного органа.

    "Во-первых, планируется переход к жесткому правоприменению с увеличением сроков расследований с трех до девяти месяцев (с возможностью пролонгации еще на три месяца). Это необходимо для формирования глубокой доказательной базы и проведения качественного эконометрического анализа.

    Во-вторых, вводится механизм оборотных штрафов. Действующие фиксированные штрафы признаны неэффективными, в связи с чем подготовлены поправки об установлении штрафных санкций в размере 0,5% от годового дохода правонарушителя", - заявил Самбетов.

    В-третьих, трансформируется программа освобождения от ответственности. Новые нормы гарантируют полный иммунитет первому участнику картельного сговора, который добровольно заявит о нарушении и признает факт его совершения.

    "В-четвертых, проводится оптимизация института уведомлений: сокращается перечень нарушений, подпадающих под действие "мягкого права", а срок повторности правонарушений увеличивается с одного года до двух лет. Кроме того, долгосрочная стратегия ведомства включает шестой антимонопольный пакет, важной составляющей которого станет проработка вопросов регулирования и определения доминирующего положения цифровых платформ и крупных торговых сетей", - добавил замглавы.

    Антимонопольное законодательство Содружество независимых государств (СНГ) Казахстан
    Qazaxıstanda antiinhisar nəzarəti sərtləşdiriləcək
    Kazakhstan to tighten antimonopoly control
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