İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Qazaxıstanda antiinhisar nəzarəti sərtləşdiriləcək

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:14
    Qazaxıstanda antiinhisar nəzarəti sərtləşdiriləcək

    Qazaxıstanın Rəqabətin Müdafiəsi və İnkişafı Agentliyi antiinhisar qanunvericiliyinin daha sərt tətbiqinə keçidi və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) tövsiyələrinin tətbiq olunmasını nəzərdə tutan qanunvericilik düzəlişləri zərfini formalaşdırıb.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Agentliyin sədrinin müavini Bolat Sambetov MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, OECD-in 23 tövsiyəsini əhatə edən düzəlişlər zərfi antiinhisar orqanının işində bir sıra əsaslı dəyişiklikləri nəzərdə tutur: "Birincisi, araşdırma müddətlərinin üç aydan doqquz aya qədər (daha üç ay uzadılma imkanı ilə) artırılması ilə sərt hüquq tətbiqinə keçid planlaşdırılır. Bu, dərin sübutlar bazasının formalaşdırılması və keyfiyyətli ekonometrik analizin aparılması üçün zəruridir. İkincisi, dövriyyə cərimələri mexanizmi tətbiq edilir. Mövcud sabit cərimələr səmərəsiz hesab edilib, bununla əlaqədar hüquqpozanın illik gəlirinin 0,5 %-i miqdarında cərimə sanksiyalarının müəyyən edilməsi barədə düzəlişlər hazırlanıb".

    B.Sambetov qeyd edib ki, üçüncüsü isə məsuliyyətdən azadolma proqramı transformasiya edilir: "Yeni normalar pozuntu barədə könüllü məlumat verən və onun törədilməsi faktını etiraf edən kartel sövdələşməsinin ilk iştirakçısına tam toxunulmazlıq zəmanəti verir. Dördüncüsü, bildirişlər sisteminin optimallaşdırılması aparılır: "yumşaq hüquq"un təsiri altına düşən pozuntuların siyahısı azaldılır, hüquqpozmaların təkrar törədilməsi müddəti isə bir ildən iki ilə qədər artırılır. Bundan əlavə, qurumun uzunmüddətli strategiyasına altıncı antiinhisar paketi daxildir ki, onun da mühüm tərkib hissəsi rəqəmsal platformaların və iri ticarət şəbəkələrinin tənzimlənməsi, həmçinin onların dominant mövqeyinin müəyyən edilməsinə dair məsələlərin hazırlanması olacaq".

    Bolat Sambetov Xankəndi Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Qazaxıstan
    В Казахстане ужесточат антимонопольный контроль
    Kazakhstan to tighten antimonopoly control
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:57
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıb
    İKT
    10:52
    Masallıda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, bir nəfər ölüb
    Hadisə
    10:50
    Henri Oh: "Azərbaycan PATA-ya müraciət etməklə düzgün seçim edib"
    Turizm
    10:50
    Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edib
    Biznes
    10:42
    Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcək
    Biznes
    10:38
    Rusiya Federal Antiinhisar Xidməti ikinci antikartel qanun layihələri zərfi hazırlayır
    Biznes
    10:36
    Foto
    Azərbaycan Turizm Bürosu ilə PATA arasında sənəd imzalanıb
    Turizm
    10:36
    "Araz-Naxçıvan"ın futzalçısı Fərid Ələkbərov: "Təcrübəsizlik üstünlüyü qorumağa imkan vermədi"
    Futbol
    10:29
    "AzInTelecom" 85 mindən çox saxta IMEI kod bloklayıb
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti