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    Цена азербайджанской нефти превысила $125

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 09:41
    Цена азербайджанской нефти превысила $125

    На мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на $2,93 доллара, или 2,39%, достигнув $125,42.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $120,61 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $3, или 2,67%, до $115,12.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Нефть марки Azeri Light Цены на нефть Азербайджанская нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 125 dolları keçib
    Azeri Light crude surpasses $125 per barrel
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