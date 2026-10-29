Цена азербайджанской нефти превысила $125

На мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на $2,93 доллара, или 2,39%, достигнув $125,42.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $120,61 за баррель.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $3, или 2,67%, до $115,12.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.