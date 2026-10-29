Прокуроры Южной Кореи потребовали смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля

Группа специальных прокуроров Южной Кореи потребовала смертной казни для экс-президента страны Юн Сок Ёля в ходе апелляционного процесса по делу о мятеже и попытке введения им военного положения.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, соответствующее требование команда специального прокурора Чо Ын-сока выдвинула на слушаниях в Высоком суде Сеула.

"Нет причин колебаться в вынесении смертного приговора", - заявил один из представителей команды специального прокурора. По его словам, основным аргументом против смертной казни обычно служит риск судебной ошибки, однако, как утверждает обвинение, в данном случае такой риск отсутствует.

Прокуратура настаивает, что фактический мораторий на смертную казнь не стоит считать причиной для отказа от оглашения такого наказания. Еще на этапе рассмотрения дела судом первой инстанции обвинение признавало, что смертная казнь не исполняется уже несколько десятилетий, однако настаивало на необходимости вынесения такого приговора, чтобы продемонстрировать неотвратимость наказания.

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает для организатора мятежа только два вида наказания: смертную казнь и пожизненное заключение.

В феврале 2026 года суд первой инстанции приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа. В декабре 2024 года Юн Сок Ёль неожиданно ввел в стране чрезвычайное военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. К зданию Национальной ассамблеи (парламента) были стянуты войска.