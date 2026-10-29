Сборная Азербайджана проведет очередной матч на ЧМ FIFA U-15

Сборная Азербайджана встретится с командой Мозамбика в рамках чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку.

Как сообщает Report, матч состоится сегодня в 11:30 в Говсанском спортивном комплексе.

Победитель этого противостояния в 19:30 сыграет с сильнейшим в паре Куба-Вьетнам, а проигравшая команда в 18:15 встретится с уступившим в том же матче.

Напомним, что сборная Азербайджана вышла в Дивизион C, заняв третье место в группе AF с 9 очками. Подопечные Фамиля Халилова одержали победы над командами Восточного Тимора (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), но уступили Австралии (1:3) и Гаити (0:4).

В Дивизионе C (борьба за 81-96 места) команда проиграла Чили (1:3), а затем одержала победу над Гибралтаром (5:1).

В мундиале принимают участие команды из 189 стран-членов FIFA, а общая программа турнира включает около 1000 матчей.

Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Все игры проходят в Говсанском спортивном комплексе, в то время как финальный поединок состоится в Baku Crystal Hall.