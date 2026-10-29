Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана проведет очередной матч на ЧМ FIFA U-15

    Футбол
    • 29 октября, 2026
    • 09:45
    Сборная Азербайджана проведет очередной матч на ЧМ FIFA U-15

    Сборная Азербайджана встретится с командой Мозамбика в рамках чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку.

    Как сообщает Report, матч состоится сегодня в 11:30 в Говсанском спортивном комплексе.

    Победитель этого противостояния в 19:30 сыграет с сильнейшим в паре Куба-Вьетнам, а проигравшая команда в 18:15 встретится с уступившим в том же матче.

    Напомним, что сборная Азербайджана вышла в Дивизион C, заняв третье место в группе AF с 9 очками. Подопечные Фамиля Халилова одержали победы над командами Восточного Тимора (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), но уступили Австралии (1:3) и Гаити (0:4).

    В Дивизионе C (борьба за 81-96 места) команда проиграла Чили (1:3), а затем одержала победу над Гибралтаром (5:1).

    В мундиале принимают участие команды из 189 стран-членов FIFA, а общая программа турнира включает около 1000 матчей.

    Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Все игры проходят в Говсанском спортивном комплексе, в то время как финальный поединок состоится в Baku Crystal Hall.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcək
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