ЦБА ожидает инфляцию на уровне 5,9% в 2026 и 2027 годах

Годовая инфляция в Азербайджане, согласно базовому сценарию, по итогам как 2026-го, так и 2027 года ожидается на уровне 5,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, прогноз основан на предположении о неизменности регулируемых государством цен и тарифов.

"Прогнозы по базовому сценарию предусматривают сохранение регулируемых государством цен и тарифов на стабильном уровне", - заявили в ЦБА.

Ранее Центробанк прогнозировал годовую инфляцию в 2026 году на уровне 6,1%, а в 2027 году - 5,8%.

В ЦБА отметили, что годовая инфляция находится в пределах целевого диапазона - 4 ± 2% - и движется в соответствии с прогнозной траекторией базового сценария.

В сентябре 2026 года годовая инфляция составила 5,5%, что на 0,2 процентного пункта ниже августовского показателя. Цены на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия выросли в годовом выражении на 6,9%, платные услуги - на 5,1%, непродовольственные товары - на 3,6%. Годовая базовая инфляция составила 4,9%.

Основные инфляционные риски связаны с международной обстановкой. На фоне глобальной геополитической неопределенности сохраняется существенный риск повышения цен на энергоносители и продовольствие, а также переноса этого роста на внутренние цены через основных торговых партнеров Азербайджана.

Степень такого влияния, наряду с другими факторами, будет зависеть от динамики номинального эффективного обменного курса маната.

"В дальнейшем прогнозы ЦБА по инфляции будут обновляться преимущественно в зависимости от масштабов реализации этих рисков. В условиях нынешней бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики значительного усиления инфляционного давления со стороны внутреннего спроса не ожидается", - говорится в заявлении.