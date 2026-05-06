Braziliyada təhsil müəssisəsinə hücum nəticəsində iki əməkdaş həlak olub
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 05:09
Braziliyada təhsil müəssisəsinə silahlı hücum nəticəsində məktəbin iki əməkdaşı həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə G1 portalı xəbər verib.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində həmçinin məktəbin bir neçə şagirdi və əməkdaşı yaralanıb. Zərərçəkənlərin dəqiq sayı və onların xəsarətlərinin ağırlığı müəyyənləşdirilir.
Polis 13 yaşlı hücumçunu saxlayıb.
Hadisə yerinə təcili yardım briqadaları və hərbi polis gəlib.
Məktəbdə dərslər cümə gününə qədər dayandırılıb.
Son xəbərlər
08:39
Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndiribDigər ölkələr
08:21
Foto
Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:16
"Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunurDigər ölkələr
07:55
Foto
Tramp ICE İmmiqrasiya Mühafizəsinin adının NICE olmasını təklif edibDigər ölkələr
07:33
ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblarDigər ölkələr
07:02
Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayırElm və təhsil
06:37
Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alırDigər ölkələr
06:19
Vuçiç: Məmurlardan şikayətlər almaq üçün portal yaradacağamDigər ölkələr
05:59