AMB: İzafi likvidlik 4 milyard manata yaxınlaşıb
Maliyyə
- 06 may, 2026
- 11:32
Bu ilin aprel ayının yekununda Azərbaycanda izafi likvidlik 3,8 milyard manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
O, ötən il bu rəqəmin 2,9 milyard manat olduğunu xatırladıb.
"AMB monetar siyasətinin əməliyyat çərçivəsində olan alətlərdən istifadə edərək, istinad faiz indeksini çot dərəcəsinə yaxın bir tonda idarə etməyə nail olub. Sterilizasiya əməliyyatlarının 89 %-iməhz bir həftəlik depozit hərracları vasitəsilə həyata keçirilib", - deyə T.Kazımov qeyd edib.
Son xəbərlər
15:48
Foto
Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilibMədəniyyət siyasəti
15:45
Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənibİKT
15:44
Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalıMaliyyə
15:44
"Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnibFutbol
15:44
Foto
Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıbHərbi
15:36
Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbSosial müdafiə
15:34
Foto
Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunubElm və təhsil
15:27
İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölübDigər ölkələr
15:26