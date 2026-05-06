    AMB: İzafi likvidlik 4 milyard manata yaxınlaşıb

    Bu ilin aprel ayının yekununda Azərbaycanda izafi likvidlik 3,8 milyard manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    O, ötən il bu rəqəmin 2,9 milyard manat olduğunu xatırladıb.

    "AMB monetar siyasətinin əməliyyat çərçivəsində olan alətlərdən istifadə edərək, istinad faiz indeksini çot dərəcəsinə yaxın bir tonda idarə etməyə nail olub. Sterilizasiya əməliyyatlarının 89 %-iməhz bir həftəlik depozit hərracları vasitəsilə həyata keçirilib", - deyə T.Kazımov qeyd edib.

    ЦБА: Избыточная ликвидность оценивается почти в 4 млрд манатов
    Azerbaijan liquidity surplus reaches 3.8B manats

