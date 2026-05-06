İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Sarkozi şərti azadlığa buraxılıb

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 22:51
    Sarkozi şərti azadlığa buraxılıb

    2007-ci ildən 2012-ci ilə qədər vəzifədə olmuş Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozi 2012-ci il seçki kampaniyasına həddindən artıq xərcləmə ilə bağlı iş üzrə cəzasını çəkdikdən sonra şərti azadlığa buraxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RTL" radiostansiyası Paris Apelyasiya Məhkəməsinə istinadən məlumat yayıb.

    Məhkəmə Sarkozinin yüngül cəza tələbini təmin edib. Nəticədə, keçmiş prezident bu iş üzrə altı aylıq cəzasını çəkərkən taxmalı olduğu elektron qolbağı artıq taxmayacaq.

    Sarkozinin işi mətbuatda onun 2012-ci il seçki kampaniyasını idarə edən ictimaiyyətlə əlaqələr agentliyinin şərəfinə "Bygmalion" adlandırılıb. Müstəntiqlər bildiriblər ki, Sarkozi kampaniyası üçün qanuni limitdən iki dəfə çox - 42,8 milyon avro toplayıb. 16 fevral 2016-cı ildə keçmiş prezident kampaniyanın maliyyələşdirilməsi qaydalarını qəsdən aşmaqda ittiham olunub.

    2024-cü ilin fevral ayında Paris Apelyasiya Məhkəməsi Sarkozini 2012-ci il seçki kampaniyasını qanunsuz maliyyələşdirməkdə günahkar bilib və onu bir il həbs cəzasına məhkum edib, bunun altı ayı çəkilib və altı ayı təxirə salınıb.

    Nikola Sarkozi Fransa
    Экс-президент Франции Саркози освобожден по УДО
    France's ex-president Sakorzy escapes second ankle tag sentence

    Son xəbərlər

    00:07

    ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    23:55

    İsrail Livanda "Radvan" xüsusi bölməsinin komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    23:37

    Tramp: İran nüvə silahı əldə etmək səylərindən imtina etməyə razılaşıb

    Region
    23:21

    Türkiyədə oğurluq edən 10 yaşlı uşağın daha 92 cinayəti ortaya çıxıb

    Region
    23:04
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": 16 oğlan boksçumuz finalda mübarizə aparacaq

    Komanda
    22:51

    Sarkozi şərti azadlığa buraxılıb

    Digər ölkələr
    22:44

    Ayxan Hacızadə: Jan Noel Baronun Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik

    Xarici siyasət
    22:44
    Foto

    Mingəçevirdə keçirilən WUF13 Festivalı ictimai proqramla yekunlaşıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    22:29

    İran BMT ölkələrinə Hörmüz boğazı ilə bağlı çağırış edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti