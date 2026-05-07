İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 07 may, 2026
    • 11:37
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Bu il mayın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,1 % artaraq 877 368 təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu dövrdə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 3,5 % artaraq 60 431 olub.

    Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 3,3 % artımla 240 528 min təşkil edib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Aktiv vergi ödəyicisi
    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло почти на 4%

    Son xəbərlər

    11:51

    Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    11:47

    Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdir

    Region
    11:47

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    11:38

    Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    11:37

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:35

    Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdır

    Elm və təhsil
    11:32

    SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyil

    İdman
    11:29

    Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındır

    Daxili siyasət
    11:23

    Azərbaycanın paraüzgüçüləri Berlində Dünya Seriyasının mərhələsində yarışacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti