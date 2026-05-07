Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb
- 07 may, 2026
- 11:37
Bu il mayın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,1 % artaraq 877 368 təşkil edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu dövrdə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 3,5 % artaraq 60 431 olub.
Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 3,3 % artımla 240 528 min təşkil edib.
