Tədqiqat: Bəzi fabrik məhsulları bağırsaq xərçəngi riskini azalda bilər
- 19 oktyabr, 2026
- 06:18
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Tam buğda çörəyi, konservləşdirilmiş lobya, quru səhər yeməkləri və yoqurt ultra işlənmiş məhsullar olsalar da, bağırsaq xərçənginin inkişaf riskini azalda bilər.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Milli Xərçəng İnstitutunun tədqiqatçıları 461 000-dən çox insanın məlumatlarını araşdırdıqdan sonra bu nəticəyə gəliblər. Nəticələr "PLOS Medicine" jurnalında dərc edilib.
Tədqiqatçılar iştirakçıları 18 il izləyiblər və bu müddət ərzində 10 075 bağırsaq xərçəngi diaqnozu qoyulub. Ümumilikdə, daha çox ultra emal olunmuş qida istehlak edən insanlarda xəstəlik riski əhəmiyyətli dərəcədə artmayıb. Lakin nəticələr qidanın növündən asılı olaraq dəyişib.
Gündəlik əlavə porsiya tam buğda çörəyi bağırsaq xərçəngi riskini 13 % azaltmaqla əlaqələndirilib. Lif üçün daha güclü əlaqə müşahidə edilib: konservləşdirilmiş lobya kimi emal olunmuş qidalardan gündə hər əlavə 10 qram qəbul etmək 28 % daha aşağı risklə əlaqələndirilib. Şirinləşdirilmiş yoqurtlar və süd kokteyli də daxil olmaqla, müəyyən süd məhsullarının əlavə porsiyası 25 % daha aşağı risklə əlaqələndirilib.
Lakin ət məhsulları əks əlaqə göstərib. Bekon kimi hər əlavə gündəlik emal olunmuş ət porsiyası riskin 8 % artması ilə əlaqələndirilib. Tədqiqatçılar aydınlaşdırıblar ki, ultra emal olunmamış ət üçün artım 4 % olub.
Müəlliflər bəzi emal olunmuş qidaların lif və digər qida maddələri tərkibinə görə faydalı ola biləcəyi versiyasını irəli sürürlər. Lif normal bağırsaq funksiyasının qorunmasına kömək edir və kolorektal xərçəng xəstəliyi riskinin azalması ilə əlaqələndirilir.