Hesablama Palatası: DSMF-nin debitor və kreditor borcları artıb
- 18 noyabr, 2026
- 17:41
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Bu il iyulun 1-nə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) debitor borcları 86 milyon 208 min manat, kreditor borcları isə 333 milyon 857 min manat olub.
"Report" bu barədə Hesablama Palatasının Fondun 2027-ci il büdcəsi ilə bağlı qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.
Sənədə əsasən, bu, ilin əvvəli ilə müqayisə müvafiq olaraq 5,1 % və 9,4 % çoxdur. Son 1 ildə isə müvafiq göstəricilər 68,9 % və 26,2 % artıb.
"Debitor və kreditor borcların artım tempinə malik olması, dövlət sektorunun yüksək iştirak payı gəlirlərin proqnozlaşdırılması prosesində müəyyən məhdudiyyətlər formalaşdırmaqla inzibati tənzimlənmənin gücləndirilməsi zərurətini göstərir. Debitor borc məcburi dövlət sosial sığorta haqqının müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməməsi əsasında formalaşan borcdur ki, bu da əsasən "Sosial sığorta haqqında" qanununa müvafiq olaraq vergi orqanı tərəfindən həmin sığortaedənə faiz və maliyyə sanksiyasının tətbiqi ilə nəticələnir", - deyə Rəydə qeyd olunub.