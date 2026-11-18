Счетная палата: Дебиторская и кредиторская задолженность ГФСЗ выросла
Финансы
- 18 ноября, 2026
- 18:05
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На 1 июля дебиторская задолженность Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) составляла 86,2 млн манатов, кредиторская - 333,9 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты к законопроекту о бюджете фонда на 2027 год, с начала года показатели выросли соответственно на 5,1 % и 9,4 %, а за год - на 68,9 % и 26,2 %.
В Счетной палате отметили, что рост задолженности и высокая доля государственного сектора указывают на необходимость усиления административного регулирования и затрудняют прогнозирование доходов фонда.
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