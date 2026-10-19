Исследование: Некоторые фабричные продукты могут снижать риск рака кишечника

Цельнозерновой хлеб, консервированная фасоль, сухие завтраки и йогурт могут снижать риск развития рака кишечника, несмотря на то что относятся к ультрапереработанным продуктам.

Как передает Report, к такому выводу пришли исследователи из Национального института рака США, изучив данные более 461 тыс. человек. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Ученые наблюдали за участниками в течение 18 лет, за которые диагностировали 10 075 случаев рака кишечника. В целом у людей, употреблявших больше ультрапереработанных продуктов, не выявили значимого повышения риска заболевания. Однако результаты различались в зависимости от вида пищи.

Дополнительная ежедневная порция цельнозернового хлеба была связана со снижением риска рака кишечника на 13%. Еще более выраженная связь наблюдалась для клетчатки: каждые дополнительные 10 г в день, полученные из переработанных продуктов, например консервированной фасоли, соответствовали снижению риска на 28%. Дополнительная порция некоторых молочных продуктов, включая сладкие йогурты и молочные коктейли, коррелировала со снижением вероятности на 25%.

"При этом мясные продукты демонстрировали противоположную связь. Каждая дополнительная ежедневная порция переработанного мяса, например бекона, была связана с повышением риска на 8%. Для мяса, не относящегося к ультрапереработанным продуктам, этот показатель составлял 4%", - уточнили ученые.

Авторы предполагают, что некоторые фабричные продукты могут приносить пользу благодаря содержанию клетчатки и других питательных веществ. Клетчатка помогает поддерживать нормальную работу кишечника и связана с более низким риском колоректального рака.