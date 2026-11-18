В Нахчыване выпустили в дикую природу 10 джейранов
Экология
- 18 ноября, 2026
- 17:35
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В Нахчыванской Автономной Республике на территории, прилегающей к реке Араз выпустили в естественную среду обитания 10 джейранов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов Нахчывана.
Цель инициативы – увеличение численности джейранов, расширение их естественного ареала и сохранение экосистемы региона.
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