В Нахчыванской Автономной Республике на территории, прилегающей к реке Араз выпустили в естественную среду обитания 10 джейранов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов Нахчывана.

Цель инициативы – увеличение численности джейранов, расширение их естественного ареала и сохранение экосистемы региона.