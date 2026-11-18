Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов принял участие в IV Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC 2026) в Брюсселе.

Как сообщили Report в ANAMA, в рамках конференции Вугар Сулейманов провел ряд двусторонних и трехсторонних официальных встреч.

В ходе встречи Сулейманова со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно, директором Службы внешнеполитических инструментов Еврокомиссии Петером Вагнером и директором Женевского международного центра гуманитарного разминирования Тобиасом Привителли обсуждались масштабы минной проблемы в Азербайджане, а также возможные пути содействия ее преодолению.

На встрече с замглавы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (SESU) Романом Примушем обсуждались вопросы реализации Меморандума о взаимопонимании "О проведении учебных мероприятий по гуманитарному разминированию в Азербайджанской Республике", подписанного между ANAMA и SESU в рамках конференции UMAC 2025, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко стороны обсудили укрепление международного сотрудничества в борьбе с минной угрозой, развитие многостороннего партнерства и поддержку международных инициатив в этой области.

На встрече с заместителем министра экономики и окружающей среды Украины Игорем Безкаравайным и представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) были обсуждены перспективы обмена передовым опытом в области гуманитарного разминирования между сторонами и реализации совместных инициатив.

Со старшим программным специалистом отдела по катастрофам и конфликтам Киевского офиса Программы ООН по окружающей среде в Женеве Пьером Карло Сандеем В.Сулейманов обсудил вопросы экологического восстановления территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными боеприпасами, воздействия деятельности по разминированию на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.