Азербайджан и Грузия обсудили повышение конкурентоспособности Среднего коридора
- 18 ноября, 2026
- 17:36
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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в ходе встречи в Баку обсудили повышение конкурентоспособности Среднего коридора.
Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Стороны рассмотрели перспективы углубления торгово-экономических отношений, стратегическое партнерство, а также текущие и планируемые совместные региональные проекты, подчеркнув их значение.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, повышению конкурентоспособности Среднего коридора и развитию региональной инфраструктуры. Грузинская сторона представила текущие и запланированные масштабные проекты, включая строительство глубоководного порта Анаклия, нового международного аэропорта Вазиани и модернизацию железной дороги.
Отмечается, что товарооборот между Грузией и Азербайджаном за первые девять месяцев 2026 года вырос на 14% и превысил $1,1 млрд. Квривишвили также проинформировала Джаббарова об инвестиционном и деловом климате Грузии, государственных инициативах по развитию экономики и реализуемых проектах.