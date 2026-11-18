Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в ходе встречи в Баку обсудили повышение конкурентоспособности Среднего коридора.

Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Стороны рассмотрели перспективы углубления торгово-экономических отношений, стратегическое партнерство, а также текущие и планируемые совместные региональные проекты, подчеркнув их значение.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, повышению конкурентоспособности Среднего коридора и развитию региональной инфраструктуры. Грузинская сторона представила текущие и запланированные масштабные проекты, включая строительство глубоководного порта Анаклия, нового международного аэропорта Вазиани и модернизацию железной дороги.

Отмечается, что товарооборот между Грузией и Азербайджаном за первые девять месяцев 2026 года вырос на 14% и превысил $1,1 млрд. Квривишвили также проинформировала Джаббарова об инвестиционном и деловом климате Грузии, государственных инициативах по развитию экономики и реализуемых проектах.