Трамп и Карни обсудили торговое соглашение между США и Канадой
- 18 ноября, 2026
- 17:34
Будьте в курсе главных новостей!
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни в рамках АТЭС в Шэньчжэне обсудили достижения двустороннего торгового соглашения.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа со ссылкой на офис канадского премьера.
"Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры обсудили текущую работу по заключению взаимовыгодного торгового соглашения, которое позволит создать рабочие места, повысить доступность и уважать языки, культуру и суверенитет Канады", - говорится в заявлении офиса.
Трамп и Карни договорились работать над соглашением при тесной координации друг с другом.