Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни в рамках АТЭС в Шэньчжэне обсудили достижения двустороннего торгового соглашения.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа со ссылкой на офис канадского премьера.

"Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры обсудили текущую работу по заключению взаимовыгодного торгового соглашения, которое позволит создать рабочие места, повысить доступность и уважать языки, культуру и суверенитет Канады", - говорится в заявлении офиса.

Трамп и Карни договорились работать над соглашением при тесной координации друг с другом.