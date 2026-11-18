Модель государственно-религиозных отношений в Азербайджане представляет особый интерес, а уровень взаимопонимания и религиозной солидарности между представителями разных конфессий заслуживает высокой оценки.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль на встрече с представителями религиозных общин в синагоге Бакинской религиозной общины европейских евреев.

В ходе встречи немецкого министра проинформировали о развитии мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане, а также традициях мирного сосуществования и взаимного уважения представителей разных религий. Вадефуль ознакомился с условиями в синагоге и экземпляром Торы, изданным в Азербайджане.

Представители религиозных общин рассказали о государственной поддержке религиозных организаций.

Главный раввин общины европейских евреев Шнеор Сегал отметил, что еврейская община живет в Азербайджане в безопасности и свободе, а случаев антисемитизма не наблюдается.

Епископ Владимир Фекете подчеркнул значение государственной поддержки религиозных конфессий для развития межрелигиозных отношений.

Представители мусульманской общины Ибрагим Гулиев и Мазахир Магеррамов отметили исторические традиции мирного сосуществования в стране. Председатель Бакинской религиозной общины сефардских евреев Замир Исаев рассказал о деятельности общины и еврейской школы.

Во встрече также участвовали депутаты Бундестага Германии Даниэль Кёльбль и Ламья Каддор.

Материалы о встрече были опубликованы на страницах Министерства иностранных дел Германии в социальных сетях.