Командующий CENTCOM прибыл в Израиль для встречи с главой Генштаба ЦАХАЛ
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 17:27
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Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер прибыл в Израиль, где встретится с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими военными.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
По словам источников издания, цель визита - продолжить сотрудничество и координацию между вооруженными силами двух стран. Военачальники также обсудят дальнейшие планы, в том числе на фоне напряженности вокруг Ирана.
В предыдущий раз Купер посещал Израиль в августе.
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