Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер прибыл в Израиль, где встретится с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими военными.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

По словам источников издания, цель визита - продолжить сотрудничество и координацию между вооруженными силами двух стран. Военачальники также обсудят дальнейшие планы, в том числе на фоне напряженности вокруг Ирана.

В предыдущий раз Купер посещал Израиль в августе.