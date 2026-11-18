Одной из главных угроз для роста бизнеса в ближайшие три года главы крупнейших мировых корпораций считают кибератаки.

Согласно отчету KPMG 2026 Global CEO Outlook, 31% из 1 400 опрошенных СEO назвали кибербезопасность и защиту данных основным барьером для развития бизнеса. В топ-3 угроз также вошли экономическая неопределенность (28%), геополитическая нестабильность и усиление регуляторного давления (по 26%).

Почти половина опрошенных - 45% - сообщили об увеличении инвестиций в кибербезопасность и устойчивость к цифровым рискам.

Инвестиции в ИИ растут, однако этические вопросы остаются главным препятствием для его внедрения

79% руководителей считают ИИ одним из ключевых инвестиционных приоритетов на ближайшие три года, несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность. В 2025 году этот показатель составлял 71%.

При этом руководители признают, что внедрение ИИ связано с существенными сложностями. Более половины опрошенных (57%) называют главным вызовом этические вопросы. Далее следуют кибербезопасность (52%) и стоимость внедрения технологии (51%).

Ожидания относительно сроков окупаемости немного изменились по сравнению с прошлым годом, что может свидетельствовать о более долгосрочном подходе к вложениям в ИИ. Только 14% руководителей ожидают получить отдачу от таких инвестиций в течение 6-12 месяцев против 19% годом ранее. При этом 71% рассчитывают на возврат инвестиций в течение одного-трех лет по сравнению с 67% в прошлом году.

Управляющий партнер и руководитель KPMG в Азербайджане Виталий Яковлев отметил, что развивающаяся экономика страны открывает перед бизнесом новые возможности для участия в следующем этапе ее развития. Инвестиции в инфраструктуру, энергетический переход и новые направления экономической деятельности могут способствовать диверсификации экономики и созданию дополнительных возможностей для роста.

Для реализации этого потенциала бизнесу необходимо ориентироваться на долгосрочные цели, эффективно управлять рисками и сочетать инновации со взвешенными инвестиционными решениями, направленными на достижение устойчивых результатов.

"Технологические изменения открывают перед азербайджанским бизнесом возможности не только для оптимизации текущей деятельности, но и для пересмотра подходов к созданию продуктов и услуг. В частности, искусственный интеллект постепенно становится инструментом, способным менять бизнес-модели, повышать эффективность операций и создавать новые конкурентные преимущества.

Однако успешное использование таких решений зависит от готовности самих организаций к трансформации. Это предполагает развитие профессиональных компетенций сотрудников, совершенствование внутренних процессов и формирование культуры, в которой инновации становятся частью повседневной деятельности.

Для компаний в Азербайджане важно рассматривать цифровизацию не как отдельное технологическое направление, а как элемент общей стратегии развития. Такой подход позволит бизнесу быстрее реагировать на изменения рынка, осваивать новые направления деятельности и укреплять свои позиции в долгосрочной перспективе", - сказал Виталий Яковлев.

Дефицит навыков становится главным кадровым вызовом

Главным кадровым вызовом CEO считают дефицит навыков, причем не только связанных с ИИ. Об этом сообщили 56% респондентов. Необходимость повышать квалификацию сотрудников и обучать их работе с ИИ отметили 52% респондентов, а сложности с привлечением и удержанием талантов - 47%.

В ответ 46% руководителей инвестируют в программы переобучения и повышения квалификации сотрудников, столько же - в специализированное обучение использованию ИИ с учетом должностных обязанностей.

При этом сопротивление сотрудников внедрению ИИ вызывает меньше опасений: в этом году его отметили как проблему 26% руководителей против 33% годом ранее.

Меняются и требования к компетенциям руководителей. Второй год подряд на первом месте остаются гибкость и способность быстро принимать решения в условиях давления (47%). Значительно выросла значимость стратегического прогнозирования и сценарного планирования: эти навыки отметили 44% руководителей против 22% годом ранее.

В исследовании KPMG Global CEO Outlook приняли участие 1400 руководителей компаний с годовой выручкой более 500 млн долларов. Компании представляли 12 ключевых рынков и 13 отраслей экономики. Исследование охватило Австралию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Италию, Японию, Нидерланды, Испанию, Великобританию и США, а также такие отрасли, как управление активами, автомобилестроение, банковский сектор, потребительский сектор и розничная торговля, энергетика, здравоохранение, инфраструктура, страхование, науки о жизни, производство, технологии, медиа и телекоммуникации.