Азербайджан и Армению разведут при жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, это следует из письма генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса.

В частности, в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Беларусь и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния, а также команда Косово и Сербии.

Также отмечается, что сборная России не включена в число участников отборочного турнира. Таким образом, в жеребьевке будут принимать участие 54 сборные. Они будут распределены по 5 корзинам на 12 отборочных групп, по четыре или пять сборных в каждой. Азербайджан попал в 5-ую корзину, а Армения находится в 4-ой корзине.

Отметим, что групповой этап отборочного турнира Евро-2028 пройдет с марта по ноябрь 2027 года, стыковые матчи - в марте 2028-го. Финальная часть чемпионата Европы 2028 года состоится в Великобритании и Ирландии. Турнир пройдет с 9 июня по 9 июля.