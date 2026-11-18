Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана отменил экзамен для продолжения деятельности на государственной службе, назначенный на 4 декабря, а также объявление о проведении внутреннего собеседования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, решения связаны с вступлением в силу 16 ноября 2026 года Кодекса государственной службы и введением новых правовых норм в этой сфере.

В центре пояснили, что новый кодекс не предусматривает получение госслужащими специального сертификата для продолжения работы, поэтому необходимость в соответствующем экзамене отпала. Уплаченные за участие средства вернут на личные счета кандидатов.

При этом экзамены на поступление на госслужбу по подгруппе BB, назначенный на 4 декабря, и по видам должностей A и B, запланированный на 13 декабря, состоятся по ранее объявленной программе.

Также до конца года сохраняется проведение собеседований по опубликованным программам. При оценке знаний кандидатов будут учитываться положения прежних нормативных актов, идентичные нормам нового кодекса, а по остальным темам - ранее утвержденные программы.