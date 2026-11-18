Еврокомиссия учредила Управление ЕС по вопросам санкций (EU Sanctions Office), которое будет координировать работу по разработке, реализации, обеспечению соблюдения санкций и предотвращению их обхода.

Как передает Report, об этом сообщает Еврокомиссия.

Новое управление объединит экспертные знания Еврокомиссии на всех этапах санкционного процесса, включая взаимодействие с третьими странами. Оно будет координировать санкционную политику ЕС в отношении государств-членов и партнеров, в частности по санкционным режимам против России, Беларуси, Ирана, Северной Кореи и Сирии, а также в сфере противодействия гибридным угрозам и организованной преступности.

Управление будет оказывать государствам-членам поддержку в вопросах соблюдения санкций, обмена данными, экономического и технического анализа для обеспечения согласованного применения ограничительных мер.

Управление будет создано в структуре Генерального секретариата Еврокомиссии под политической ответственностью еврокомиссара Марии Луис Альбукерке.

Также Еврокомиссия назначила шведского дипломата Ларса Даниэльссона международным специальным представителем ЕС по вопросам реализации санкций. Он вступит в должность 6 февраля 2027 года, после завершения мандата действующего представителя Дэвида О'Салливана.

Даниэльссон ранее занимал высокие должности в аппарате премьер-министра Швеции, в том числе государственного секретаря по международным делам и вопросам ЕС, а с 2016 по 2023 год был послом и постоянным представителем Швеции при Евросоюзе.

Новые изменения вступят в силу 16 января 2027 года.