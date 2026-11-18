Индия подписала контракт на сумму 19,76 млрд рупий (около $211,49 млн) с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на модернизацию систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Barak для индийского военно-морского флота.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал Ynet со ссылкой на правительство Индии.

Соглашение предусматривает обновление систем и замену устаревших компонентов с целью поддержания их боевой эффективности.

Системы Barak предназначены для защиты военных кораблей от воздушных угроз, включая противокорабельные ракеты и самолеты. Модернизация позволит ВМС Индии сохранить оборонные возможности имеющихся комплексов.

Правительство Индии пока не предоставило подробностей о конкретных обновлениях, сроках их проведения и количестве систем, которые будут модернизированы.

Соглашение заключено после решения Совета по оборонным закупкам Индии, принятого в августе 2025 года. Тогда ведомство одобрило модернизацию корабельных зенитных ракетных комплексов Barak-1 в рамках более масштабного пакета военных закупок.