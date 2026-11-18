Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России 17 ноября и в ночь на 18 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

Согласно информации, в районе Ильского НПЗ зафиксированы взрывы и задымление, поражены резервуары.

"Практически одновременно воздушную тревогу объявили и на Афипском НПЗ. По предварительной информации, здесь поражена установка по переработке нефти. Годовые мощности завода составляют 6,25 млн тонн нефти - более 2% от общего объема нефтепереработки в России",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в совокупности эти два завода способны перерабатывать около 13 млн тонн нефти в год.

"Расположенные на юге страны предприятия имеют кратчайший путь поставки топлива российским группировкам на фронте. Поэтому каждый пожар на них означает меньше дизельного топлива и бензина для российской армии, а также меньше нефтяных доходов, за счет которых Россия закупает ракеты и беспилотники типа "Шахед"", - отмечается в заявлении.