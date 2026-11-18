Рейс "Азимута" приземлился в Анталье после сигнала о взрывном устройстве
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 16:39
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Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший из Минеральных Вод в Анталью, на борту которого якобы поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве, приземлился в пункте назначения.
Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил источник.
"Самолет приземлился в Анталье", - сказал собеседник агентства.
Ранее HavaSosyalMedya сообщал о сигнале о заложенном взрывном устройстве. Источник ТАСС не подтвердил информацию о его поступлении.
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