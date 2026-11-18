Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший из Минеральных Вод в Анталью, на борту которого якобы поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве, приземлился в пункте назначения.

Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил источник.

"Самолет приземлился в Анталье", - сказал собеседник агентства.

Ранее HavaSosyalMedya сообщал о сигнале о заложенном взрывном устройстве. Источник ТАСС не подтвердил информацию о его поступлении.