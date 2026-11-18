Rusiyaya məxsus təyyarə partlayıcı qurğu barədə siqnaldan sonra Antalyada eniş edib
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 16:58
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Rusiyanın "Azimut" aviaşirkətinin Mineralnıye Vodıdan Antalyaya uçan və göyərtəsində guya partlayıcı qurğu yerləşdirildiyi barədə siqnal daxil olan təyyarəsi təyinat məntəqəsinə eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a mənbə bildirib.
"Təyyarə Antalyada eniş edib", - agentliyin həmsöhbəti deyib.
Daha əvvəl "HavaSosyalMedya" yerləşdirilmiş partlayıcı qurğu barədə siqnal haqqında məlumat vermişdi.
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